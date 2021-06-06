KPSS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte son başvuru tarihi ve detaylar!
KPSS başvuru tarihi için geri sayım başladı. 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) başvuru işlemleri haziran ayının ortasına kadar devam edecek. 2021 KPSS başvurularıÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Söz konusu sınava müracaatlarda adayların KPSS başvuru ücretini kılavuzda yer alan bankalar yatırması gerekiyor. Son başvuru tarihini kaçırmak istemeyen adaylar KPSS başvuru ücreti ve başvuru işlemlerine odaklandı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, sınav ücreti ve başvurular hakkında ayrıntılar.
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KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusu başvuru işlemleri ile beraber adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak. Başvurular 14 Haziran'a kadar alınacak. Her bir oturum için sınav ücreti 90,00 TL olacak.
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SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ
(KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 14 Haziran'a kadar yapılabilecek.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)