KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi

KPSS başvuru tarihi sınava katılacak adayların odaklandığı konulardan oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2022 KPSS Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim ayrı ayrı oturumlarda tamamlanacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile KPSS başvuruları alınacak. İşte, 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi...