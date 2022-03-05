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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi

#KPSS#ÖSYM

Memur adayları bu yıl da KPSS oturumlarına katılmak için gün sayıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2022 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ne zaman?

1/3KPSS başvuruları ne zaman başlayacak İşte 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi

KPSS başvuru tarihi sınava katılacak adayların odaklandığı konulardan oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2022 KPSS Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim ayrı ayrı oturumlarda tamamlanacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile KPSS başvuruları alınacak. İşte, 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi...

2/3KPSS başvuruları ne zaman başlayacak İşte 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

3/3KPSS başvuruları ne zaman başlayacak İşte 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

 

 

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#KPSS#ÖSYM