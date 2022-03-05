KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi

KPSS başvuru tarihi sınava katılacak adayların odaklandığı konulardan oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2022 KPSS Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim ayrı ayrı oturumlarda tamamlanacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile KPSS başvuruları alınacak. İşte, 2022 Lisans-Önlisans ve Ortaöğretim KPSS takvimi...
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.