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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Lisans KPSS oturumları için geri sayım!

#ÖSYM#KPSS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2022 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Nisan ayına girilmesiyle gözler bu kez 2022 KPSS Lisans başvurularına çevrildi. Peki, 2022 KPSS Lisans sınavı ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

1/4KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2022 Lisans KPSS oturumları için geri sayım

Kamuda memur olma hayali kuran lisans mezunu adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik etaplarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, 2022 KPSS Lisans sınavı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2022 KPSS hakkında merak edilen detaylar...

2/4KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

3/4KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

4/4KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2022 Lisans KPSS oturumları için geri sayım

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

 

 

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#ÖSYM#KPSS