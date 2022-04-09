KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Lisans KPSS oturumları için geri sayım!

Kamuda memur olma hayali kuran lisans mezunu adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik etaplarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, 2022 KPSS Lisans sınavı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2022 KPSS hakkında merak edilen detaylar...
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.