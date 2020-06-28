KPSS başvuruları ne zaman? 2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve bunların yanında diğer mezuniyet türlerinin oturum tarihleri ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor. İşte, 2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri...