KPSS başvuruları ne zaman? 2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru takvimi
Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. Bu gelişmenin ardından yüz binlerce memur adayının heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) oturum ve başvuru tarihleri sorgulanıyor. Peki, 2020 KPSS başvuruları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve bunların yanında diğer mezuniyet türlerinin oturum tarihleri ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor. İşte, 2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri...
2
Abone Ol
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.
3
Abone Ol
KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ