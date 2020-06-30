KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2020 lisans başvuruları başlıyor!

KPSS başvuru ücreti ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran Salı günü başlıyor. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz’a kadar yapabilecekler. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Bu kılavuz içerisinde 2020 KPSS ücretleri ve bu ücretlerin nasıl ödeneceği bilgileri yer alacak. Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 75 TL ücret ödemesi yapılmıştı. İşte detaylar...



KPSS başvuru tarihi için geri sayım başladı. KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusu lisans başvurularına az bir zaman kala araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar lisans oturumu için başvurularını 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapacaklar. ÖSYM tarafından her yıl KPSS başvuru kılavuzu yayımlanıyor ve detaylar belli oluyor.







KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.