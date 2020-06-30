KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2020 lisans başvuruları başlıyor!
KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru işlemlerinin başlamasına saatler kala, başvuru işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2020 lisans başvuru kılavuzunda başvuruların 13 Temmuz'da sona ereceği yer alıyor. KPSS başvurularını yapacak olanlar kılavuzda yer alan bankalara ödemeleri yapacak. İşte, KPSS başvuru ücreti ve başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılar.
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KPSS başvuru ücreti ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran Salı günü başlıyor. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz’a kadar yapabilecekler. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Bu kılavuz içerisinde 2020 KPSS ücretleri ve bu ücretlerin nasıl ödeneceği bilgileri yer alacak. Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 75 TL ücret ödemesi yapılmıştı. İşte detaylar...
KPSS başvuru tarihi için geri sayım başladı. KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusu lisans başvurularına az bir zaman kala araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar lisans oturumu için başvurularını 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapacaklar. ÖSYM tarafından her yıl KPSS başvuru kılavuzu yayımlanıyor ve detaylar belli oluyor.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran’da başlayacak olan başvuru tarihinde kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)