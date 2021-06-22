KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? 2021 ÖSYM KPSS geç başvuru ödeme ücreti
KPSS geç başvuruları için süre başladı. ÖSYM tarafından yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için geç başvuru tarihi 22-23 Haziran olarak belirlendi. Başvurular için son şansını değerlendirecek olan adaylar, KPSS başvuru ücretini kılavuzda yer alan bankalara yatıracaklar. Başvuru işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı söz konu sınav için KPSS geç başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte, ÖSYM KPSS geç başvuru ödeme ücreti ve başvuru işlemiyle ilgili ayrıntılar.
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1
KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusu, geç başvuru işlemlerinin başlamasıyla bir kez daha gündeme geldi. ÖSYM sınav takvimine göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, uygulanacak. Geç başvurular ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 90,00 TL olacak.
2
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,
Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)
3
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, geç başvurular 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
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SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
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Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.