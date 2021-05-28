KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak? 2021 KPSS sınav başvuruları başlıyor!
KPSS başvuru ücreti, ÖSYM sınav kılavuzu ile adayların gündemine geldi. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Başvuru süreci sonrası adaylar 2021-KPSS'de Genel Yetenek-Genel Kültür Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarına katılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek olan KPSS sınavının başvuruları her yıl olduğu gibi AİS ekranı üzerinden sınav ücretini yatırarak gerçekleştirecek. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2021 KPSS başvuru ücreti ve başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 KPSS sınav başvuru ücreti başvuru işlemine saatler kala merak konusu oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan KPSS 4 oturumda gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek. KPSS 2021 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından sınav ücreti ve başvuru bilgileri netleşecek.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS sınav ücreti 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak. Ancak geçtiğimiz sene KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlenmişti.
KPSS başvuru kılavuzunun 28 Mayıs Cuma günü açıklanması bekleniyor.
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KPSS 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak olan bir diğer önemli bilgi de başvuru işlemleri olacak. Ancak her yıl KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle açıklanmıştı;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
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Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
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SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar geçen yıl söyle açıklanmıştı;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)