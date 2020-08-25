KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? KPSS 2020 ön lisans başvuru ücreti ödeme işlemleri
KPSS başvuru tarihleri her yıl ÖSYM tarafından duyuruluyor. 25 Ekim’de düzenlenecek olan KPSS ön lisans oturumu için başvurular 21 Ağustos’ta başladı. Adayların 2 Eylül’e kadar başvuru işlemini tamamları, başvuru ücretini ödemeleri gerekiyor. Bu yıl KPSS ön lisans başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Peki KPSS başvuru ücreti nasıl ödenir?
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KPSS ön lisans başvuru işlemleri devam ediyor. KPSS ön lisans oturumlarına giren adaylar 21 Ağustos tarihinden itibaren başvurularını yapmaya başladılar. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adayların başvuru ücretini de kılavuz içerisinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor. İşte KPSS başvuru ücreti yatırılan bankalar ve detaylar…
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.