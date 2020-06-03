KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS 2020 lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Bu yıl koroanvirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavın başvuru tarihleri de açıklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları farklı tarihlerde alınacak. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. ÖABT ise 20 Eylül’de yapılacak.



KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?



KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

