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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 09:56,

KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS 2020 lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Memur olmak isteyen adaylar belirtilen tarihlerde sınav başvurularını yapıyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavların başvuru tarihleri açıklandı. İlk başvuru lisans oturumu için alınacak. KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. İşte detaylar…

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KPSS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Bu yıl koroanvirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavın başvuru tarihleri de açıklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları farklı tarihlerde alınacak. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. ÖABT ise 20 Eylül’de yapılacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

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KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

3KPSS NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

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