KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında merkezi sınavların tarihlerinde değişiklik yapıldı. YKS tarihinin ertelenmesinin ardından KPSS tarihleri de ileri bir tarihe alındı. Peki KPSS lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar…