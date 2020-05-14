KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Memur olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları arasından mezuniyet durumlarına uygun olanlara ve girmek istedikleri puan türüne uygun olanlara giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?
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KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında merkezi sınavların tarihlerinde değişiklik yapıldı. YKS tarihinin ertelenmesinin ardından KPSS tarihleri de ileri bir tarihe alındı. Peki KPSS lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar…
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ