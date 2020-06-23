KPSS başvuru tarihi ne zaman? İşte 2020 KPSS lisans, ön lisans tarihleri…
KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Memur olmak isteyen adaylar heyecanla KPSS başvuru tarihini bekliyorlar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru işlemleri farklı tarihlerde alınacak. Lisans oturumlarının tamamı için aynı tarihlerde işlemler gerçekleştirilecek. İlk yapılan sınav lisans oturumu olan genel yetenek- genel kültür sınavı olacak. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihlerinin tamamı…
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KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos’ta başlayacak. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili merak edilenler…
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.