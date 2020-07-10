KPSS başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KPSS 2020 lisans son başvuru tarihi...
KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başladı. Adaylar yayımlanan başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için adayların ayrı ayrı 80,00 TL yatırmaları gerekiyor. Alan Bilgisine girecek olan adaylar her bir alan için 55 TL, ÖABT’ye girecekler ise 80 TL daha başvuru ücreti yatıracaklar. İşte KPSS başvuru tarihleri ve detaylar..
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KPSS başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi içerisinde duyuruldu. 30 Haziran’da başlayan lisans başvuruları 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Sınav ücreti için ise son gün 14 Temmuz olarak açıklandı. Geç başvurular ise 22 Temmuz ve 23 Temmuz’da alınacak. İşte KPSS lisans ile ilgili bilgiler…
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?30 Haziran tarihinde başlayan işlemler 13 Temmuz'da sona erecek.
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KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.