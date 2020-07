KPSS başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KPSS 2020 lisans son başvuru tarihi...

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.



KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.