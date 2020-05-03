KPSS başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS 2020 lisans ön lisans ortaöğretim başvuru tarihi detayları
Yüz binlerce kişinin hayalini kurduğu kamu kurumuna girebilmek için çalışmalarını sürdürdüğü KPSS 2020, lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi ile merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklama ile başvuru süreci resmen başlayacak olan KPSS 2020 için başvuru tarihi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS başvuru tarihi, son günlerde sıkça araştırılmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişinin ter dökeceği KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavı için başvurular, Koronavirus önlemleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, KPSS başvuru tarihi netlik kazandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
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Sınav başvuruları için tarih bilgisi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sınav başvuru tarihleri, koronavirus önlemleri dolayısıyla değiştirilmişti. Tarihlerin mayıs ayının sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor.
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KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
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A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.