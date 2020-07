KPSS başvuru işlemi nasıl yapılır? Lisans ve Ön Lisans KPSS başvuru tarihi ve ücreti bilgisi

KPSS başvurusu ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. yaparken geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, bu başvuruyu sınav merkezleri üzerinden yapacak. KPSS Lisans alanında gerçekleştirilecek olan sınav, 6 Eylül tarihinde Genel Yetenek Genel Kültür, 12-13 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi, 20 Eylül tarihinde ise ÖABT alanında yapılacak.



2020 KPSS lisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücretleri şu şekilde olacak;



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL