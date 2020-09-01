KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!

6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Gözler şimdi bir diğer oturum olan alan bilgisi sınavında. İşte, konuya dair ayrıntılar...