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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 08:19 | 

KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS Lisans oturumlarının ilk etaplarının ardından, gelecek hafta farklı oturumlarda yapılacak olan alan sınavları gündem oldu. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak puanlarını hesaplatmak isteyen vatandaşlar, 2020 alan sınavları için ÖSYM'nin belirlediği tarihi sorguluyor. Peki, KPSS alan sınavları ne zaman?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (2020 KPSS) maratonu, 'Genel Kültür-Genel Yetenek' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumuyla dün başladı. Farklı oturumlarda sınava katılım sağlayan yüz binlerce memur adayı, geriye kalan alan sınavlarının tarihini sorguluyor. İşte, ÖSYM'nin verdiği alan sınavı tarihleri...

2
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2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

3
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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

4
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ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

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