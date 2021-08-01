KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak? İşte KPSS oturum tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları yapıldı. Bu oturumların ardından şimdi bir de Alan Bilgisi sınavları adayların gündemini meşgul edecek. İşte, KPSS Alan Bilgisi Sınav takvimi...