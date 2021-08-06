KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav kaç saat sürecek?

Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS Alan Bilgisi Sınavları öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek.



Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.



İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.