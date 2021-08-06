KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Alan bilgisi sınav süreleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 7 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarına girecek adayları sınav süresi ve saati hakkında bilgilendirdi. Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.