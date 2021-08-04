KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav saati ve süresi
KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumları ÖSYM tarafından 3 oturum halinde organize edilecek. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Hukuk, İktisat, Maliye ile İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarından adaylara sorular yöneltilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav saati ve süresi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumlarının geride kalmasının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi'ne çevrildi. 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruları yapılan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi ÖSYM tarafından 07-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TAKVİMİ
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
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KPSS Alan Bilgisi oturumlarında sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
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7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak sabah ve öğleden sonra oturumlarında (Alan Bilgisi) birden fazla testin uygulanacağı salonlarda, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonuna girmelerine/sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday yeniden sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.