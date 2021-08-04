KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav saati ve süresi

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.