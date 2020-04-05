KPSS/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.



Konuya dair Sağlık Bakanlığı ya da ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.