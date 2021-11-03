KPSS 2022 tarihi belli oldu mu? KPSS tarihi için gözler ÖSYM sınav takviminde

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.



Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı.



En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.