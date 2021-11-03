KPSS 2022 tarihi belli oldu mu? KPSS tarihi için gözler ÖSYM sınav takviminde
KPSS başvuru ve sınav tarihleri, her sene ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile belli oluyor. Memur olmak isteyenler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. En son 2020 yılında düzenlenen ön lisans oturumu ve ortaöğretim oturumunun önümüzde yıl yeniden yapılması bekleniyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?
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KPSS'nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları memur olmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı. 2022 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yeni yılın KPSS tarihleri de yer alacak.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.
Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı.
En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
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Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.