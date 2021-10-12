KPSS 2022 tarihi belli oldu mu? Gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi
KPSS lisans ve ön lisans oturumları ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Sınava girmek isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 2021 yılının bitimine az bir zaman kala gözler 2022 KPSS tarihlerine çevrildi. En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek. Peki, KPSS lisans ve ön lisans ne zaman yapılacak?
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KPSS'nin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS oturumları ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı. Henüz 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlanmadı. Bu takvim ile yeni yıldaki sınav tarihleri de netleşmiş olacak.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.
Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı.
En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.