KPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan biri oldu. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans başvuruları 2022 yılında 24 Mayıs tarihinden itibaren kılavuz içerisinde belirtilen süreye kadar yapılabilecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu temmuz ayında düzenlenecek.