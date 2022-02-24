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KPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihi

#KPSS#Kpss 2022#KPSS Lisans

KPSS 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. KPSS başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yayımlanan ÖSYM sınav takvimi içerisinde KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak. Ön lisans başvuruları ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise eylül ayında yapılacak. Peki, KPSS 2022 ne zaman yapılacak?

1/3KPSS 2022 ne zaman yapılacak ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan biri oldu. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans başvuruları 2022 yılında 24 Mayıs tarihinden itibaren kılavuz içerisinde belirtilen süreye kadar yapılabilecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu temmuz ayında düzenlenecek.

2/3KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

3/3KPSS 2022 ne zaman yapılacak ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihi

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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