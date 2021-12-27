KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tarihleri

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl üç oturumda düzenlenecek. KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu 31 Temmuz’da yapılacak. Alan bilgisi ve ÖABT ise ağustos ayında gerçekleştirilecek.