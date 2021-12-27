KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tarihleri
KPSS tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu yıl KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları düzenlenecek. Yayımlanan takvime göre lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?
KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl üç oturumda düzenlenecek. KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu 31 Temmuz’da yapılacak. Alan bilgisi ve ÖABT ise ağustos ayında gerçekleştirilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.