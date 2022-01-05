KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

KPSS başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS lisansın ilk oturumu olan genel yetenek genel kültür 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Öğretmen olmak isteyen adayların girdiği ÖABT ise 14 Ağustos'ta düzenlenecek. Ortaöğretim KPSS eylül ayında yapılacak.