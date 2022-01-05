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Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 09:43 | 

KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi olarak düzenleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl üç oturumda düzenlenecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları alınacak. Peki, KPSS 2022 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre tarihler

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS lisansın ilk oturumu olan genel yetenek genel kültür 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Öğretmen olmak isteyen adayların girdiği ÖABT ise 14 Ağustos'ta düzenlenecek. Ortaöğretim KPSS eylül ayında yapılacak.
2KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
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KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.
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