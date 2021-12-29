KPSS 2022 ne zaman? İşte KPSS Lisans-Ortaöğretim ve Önlisans başvuru/sınav tarihleri
Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin de başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 sınavları ne zaman?
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, KPSS Lisans-Ortaöğretim ve Önlisans başvuru/sınav tarihleri...