KPSS 2022 ne zaman? İşte KPSS Lisans-Ortaöğretim ve Önlisans başvuru/sınav tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, KPSS Lisans-Ortaöğretim ve Önlisans başvuru/sınav tarihleri...