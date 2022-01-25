KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi...