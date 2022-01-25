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KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi

#Kpss#Ösym

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılacak KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri, memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. Peki, KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

1/3KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak İşte lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi...

2/3KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak İşte lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

3/3KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak İşte lisans-önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru takvimi

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

 

 

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#Kpss#Ösym