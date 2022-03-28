KPSS 2022/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.



Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinden öğreneceklerdir.