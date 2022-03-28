KPSS 2022/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklaması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için tercihler KPSS 2022/6 tercih kılavuzuna göre yapıldı. 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 tercih sonuçları 21 Mart tarihinde açıklanmıştı. İşte detaylar
KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinden öğreneceklerdir.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.