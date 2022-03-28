KPSS 2022/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları bekleniyor

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında alınan KPSS-2022/4 tercih sonuçları 21 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.



Sağlık Bakanlığı tercih başvuruları 22 Mart'ta sona erecek. Bu bilgilere göre Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 tercih sonuçlarının 2 Nisan 2022'de açıklanması ön görülüyor.



