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KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

#Kpss Tercih Sonuçları#KPSS 2022/4#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

KPSS 2022/4 tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları araştırılıyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki,  KPSS 2022/4 tercih sonuçları nereden sorgulanır?

1/3KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS 2022/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Adaylar KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlemlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tamamladılar. Sonuçlar 21 Mart itibari ile açıklandı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

2/3KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKALNDI

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKALNDI

04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

3/3KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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#Kpss Tercih Sonuçları#KPSS 2022/4#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı