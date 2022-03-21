KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS 2022/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Adaylar KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlemlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tamamladılar. Sonuçlar 21 Mart itibari ile açıklandı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.