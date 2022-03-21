KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS 2022/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Adaylar KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlemlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tamamladılar. Sonuçlar 21 Mart itibari ile açıklandı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı