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KPSS-2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak

#KPSS#Kpss Tercih Kılavuzu#Kpss 2022

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. KPSS 2022/4 tercihleri 4 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır, kontenjanlar nelerdir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar

1/3KPSS-2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuzda yer alan bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı yapılacak. KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

2/3KPSS 2022/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS 2022/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

3/3KPSS-2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak

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