KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı. KPSS 2022/3 tercihleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabiliyorlar. İşte sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ‘24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.’ denildi.