KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ‘24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.’ denildi.