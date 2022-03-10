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KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

#KPSS 2022/3 Tercih Sonuçları#Kpss Tercih Sonuçları#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için tercihler 24 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında alınmıştı. 10 Mart itibari ile KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı. Peki, KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

1/3KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı. KPSS 2022/3 tercihleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabiliyorlar. İşte sorgulama ekranı

2/3KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ‘24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.’ denildi.

3/3KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

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#KPSS 2022/3 Tercih Sonuçları#Kpss Tercih Sonuçları#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı