KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 24 Şubat-2 Mart 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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