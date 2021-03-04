KPSS 2021 ne zaman yapılacak? Başvurular mayıs ayında başlayacak

KPSS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. 2021 yılında KPSS lisans oturumları düzenlenecek. Adaylar mezuniyet durumlarına göre uygulanan oturumlara girecekler. KPSS başvuruları bu yıl 28 Mayıs’tan itibaren yayımlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak.