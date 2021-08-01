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Haber Giriş: 01 Ağustos 2021 - 10:48 | 

KPSS 2021 ilk oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? Eğitim bilimleri oturumu saat kaçta? İşte KPSS 2021 süreleri

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, 1 Ağustos itibariyle başladı. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu bugün gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumu olan (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu saat 10.15'te itibariyle başladı. KPSS 2021 ilk oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? Eğitim bilimleri oturumu saat kaçta başlayacak? İşte KPSS 2021 süreleri

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KPSS 2021 kılavuzuyla oturumların tarihleri ve süresi paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bugün (1 Ağustos) saat 10.15'te başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı'nda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. Yani KPSS'nin ilk oturumu 12.25'te sona erecek.

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Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.

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Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

4KPSSNİN DİĞER OTURUMLARI

KPSS'NİN DİĞER OTURUMLARI

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

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