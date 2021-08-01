KPSS 2021 ilk oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? Eğitim bilimleri oturumu saat kaçta? İşte KPSS 2021 süreleri

KPSS 2021 kılavuzuyla oturumların tarihleri ve süresi paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı bugün (1 Ağustos) saat 10.15'te başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı'nda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. Yani KPSS'nin ilk oturumu 12.25'te sona erecek.