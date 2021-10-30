KPSS-2021/8 tercihleri ne zaman bitecek? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih tarihleri
KPSS tercih ücreti ve son tercih tarihi, başvuru işlemleri devam ederken gündemde yer almaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin ÖSYM tarafından KPSS-2021/8 tercih işlemleri 27 Ekim'de başladı. 2020-KPSS Lisans sınav puanının göz önünde bulundurulacağı yerleştirme başvurusunda adayların tercih ücretini 3 Kasım 2021 tarihine kadar yatırmaları gerekecek. Peki, KPSS-2021/8 tercihleri ne zaman bitecek? Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih ücreti ve son başvuru tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS-2021/8 tercih kılavuzu ile beraber son tercih tarihi ve yerleştirme başvuru ücreti belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini, 27 Ekim - 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih ücreti (25,00 TL) ise ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek. Yerleştirme ücretinin yatırılacağı bankalar tercih kılavuzunun arka sayfasında yer alıyor.
2
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
3
YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını gözönünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
4
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.