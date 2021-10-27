KPSS-2021/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartlarını kapsamaktadır.



Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.



Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.