KPSS-2021/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte başvuru şartları
KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin alınacak tercihler 27 Ekim tarihinden itibaren başladı. KPSS-2021/8 tercih kılavuz bilgileri ile tercihlerini yapacak adaylarda KPSS puan şartı aranacak. Başvuru yapacak olanların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmek için 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte, KPSS-2021/8 tercih kılavuzu ve başvuru şartları.
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KPSS-2021/8 tercihleri 27 Ekim tarihinde başladı. KPSS tercih kılavuzuna göre adaylar işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecekler. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklar.
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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 27 Ekim - 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartlarını kapsamaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.
Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
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Sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmek için 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.
Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
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TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.