KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS 2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, '27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.' ifadelerine yer verildi. İşte, KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları sorgulama detayları
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Ticaret Bakanlığı memur alımı sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. KPSS 2021/6 aracılığıyla gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı büro memuru alımı tercihleri, bugün itibariyle açıklanmış oldu. İşte, Ticaret Bakanlığı büro memuru alımı tercih sonuçları ve atama bilgileri hakkında detaylı bilgiler
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24 bin 989 kişinin tercih başvurusunda bulunduğu büro memuru kadroları için 350 kişilik kadronun tamamı yerleştirildi. Yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linkleri tıklayabilir, taban puanları öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz.