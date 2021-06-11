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Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 14:47 | 

KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, '27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.' ifadelerine yer verildi. İşte, KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları sorgulama detayları

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Ticaret Bakanlığı memur alımı sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. KPSS 2021/6 aracılığıyla gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı büro memuru alımı tercihleri, bugün itibariyle açıklanmış oldu. İşte, Ticaret Bakanlığı büro memuru alımı tercih sonuçları ve atama bilgileri hakkında detaylı bilgiler

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24 bin 989 kişinin tercih başvurusunda bulunduğu büro memuru kadroları için 350 kişilik kadronun tamamı yerleştirildi. Yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linkleri tıklayabilir, taban puanları öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz.

TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

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