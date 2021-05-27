KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve kadro bilgileri! Türkiye geneli büro personeli alınacak

Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdamedilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayacak.



Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmalarıgerekecel.