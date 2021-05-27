KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve kadro bilgileri! Türkiye geneli büro personeli alınacak
Ticaret Bakanlığı KPSS 2021/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS puanına sahip olan adayların başvurabileceği Ticaret Bakanlığı büro personeli alımı için özel şartlara uyuyor olmak da önem arz edecek. 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birisine girmiş olmak ve ilgili KPSS puanına sahip olmak kritik bir öneme sahip olacak. İşte, KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu detayları
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Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdamedilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayacak.
Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmalarıgerekecel.
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TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindekipozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Yerleştirme işlemlerinde,sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacak.
Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyandabulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek.
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Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili programdan mezun olunması zorunlu olacak. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacak.
Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunlu olacak.
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TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Adaylar tercihlerini 27 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’dasona erecek. Bu süre uzatılmayacak.
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar Tablo-1 ve Tablo-2’de gösterilmiştir.
Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşullarıdikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemli olacak. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan kontrol edilmelidir