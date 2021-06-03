KPSS-2021/6 tercih kılavuzu: Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.



Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.



Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.