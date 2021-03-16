KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapacak
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini 16 Mart ve 23 Mart tarihleri aralığında yapabilecekler. İşte KPSS tercih kılavuzu ve başvuru şartları
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KPSS 2021/4 tercihleri 16 Mart ve 23 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı için tercih yapacak olan adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan 2020-KPSS Lisans sınavına girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 16 – 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 23 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Adı geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.
Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi (*) gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerektiğinden Türk Vatandaşı olmayan adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesinde yer alan istisnalar dışında, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir.
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Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.
657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almaması gerekmedir.
Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı illerdir. Adaylar, Liman Başkanlıklarımız, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı illeri kurumsal internet (http://www.uab.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.