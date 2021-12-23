KPSS-2021/2 tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM tarihi açıkladı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri başladı. Geçtiğimiz gün başlayan tercih sürecinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, KPSS-2021/2 tercihleri ne zaman bitecek?
KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak. İşte, KPSS-2021/2 tercihleri hakkında bilgi...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapacak. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu’na https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
Tercih işlemleri, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi.
Tercih işlemleri, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi.
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
KPSS-2021/2 puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 29 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
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