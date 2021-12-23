KPSS-2021/2 tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM tarihi açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapacak. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu’na https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.



Tercih işlemleri, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi.



