KPSS 2021/2 taban puanları açıklandı! İşte, lisans, ortaöğretim ve lise yerleştirme taban puanları ve kontenjan bilgileri
KPSS 2021/2 taban puanları, boş kontenjan bilgileri, ÖSYM tarafından yapılan atama neticesinde netlik kazandı. B grubu kadrolarda yapılan atamalar çerçevesinde pek çok kurumda alımlar tamamlandı. Buna göre lisans derecesinde yapılan atamalarda taban puan 59,41898 oldu. Ön lisans derecesinde yapılan atamalarda ise en düşük 70,69275 puan ile atama gerçekleşti. Ortaöğretim atamalarında ise atama taban puanı, 71,68498 olarak açıklandı. İşte, KPSS 2021/2 taban puanları hakkında detaylı bilgiler
KPSS taban puanları, ÖSYM tarafından açıklandı. 2.389 pozisyondan 2.380'ine yerleştirme işlemini tamamlayan ÖSYM, taban ve tavan puanları açıkladı. İşte, KPSS taban puanları hakkında detaylı bilgiler