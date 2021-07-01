KPSS 2021/1 tercihleri başladı! KPSS 2021/1 tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
KPSS 2021/1 tercihleri resmen başladı. KPSS puanına sahip olan adayların gerçekleştirebileceği tercihler, ÖSYM'nin AİS ekranından yapılacak. Peki, KPSS 2021/1 tercihleri ne zamana kadar yapılacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı KPSS 2021/1 tercihleri hakkında detaylı bilgiler
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KPSS-2021/1 tercihleri için merakla beklenen sürece girildi. Kamuda personel olarak atanmayı bekleyen adaylar bu yılın ÖSYM takvimine göre KPSS-2021/1 tercihlerini 1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Tercih sonuçlarına göre "Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme" atamaları ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
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KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından KPSS-2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 8 Temmuz mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler.
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KPSS TERCİH TARİHLERİ 2021
KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır.