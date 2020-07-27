KPSS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM KPSS tercihleri nasıl yapılır?
KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz’da başladı. Adayların 4 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercihleri yapabilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. İşte KPSS tercih kılavuzu ve detaylar…
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KPSS tercih robotu ve kılavuzu yoğun ilgi görüyor. KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri aralığında yapılıyor. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Tercih yapmak isteyen adayların kadro ve pozisyonları belirlemeleri ve 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre tercih ekranına yazmaları gerekiyor.
Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.