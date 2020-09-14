ÖSYM KPSS soru kitapçığı görüntüleme ekranı: KPSS 2020 soruları yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurmuştu
KPSS lisans soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soruları ve cevap anahtarları için sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulunmuş, 14 Eylül tarihini işaret etmişti. Peki, KPSS lisans soruları yayınlandı mı? İşte ÖSYM KPSS soru kitapçığı görüntüleme ekranı...
KPSS soruları ve cevapları için işaret edilen tarih geldi çattı. Lisans oturumlarını tamamlayan binlerce aday alacakları puanı tahmin edebilmek için KPSS'den gelecek soru-cevap duyurusuna kilitlenmiş durumda. KPSS lisans genel yetenek,genel kültür, alan bilgisi soruları- cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişime açılacak. ÖSYM Başkanı'ndan KPSS 2020 soruları ve cevapları için açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 10 Eylül Perşembe günü yaptığı paylaşımda KPSS soruları ve cevapları için yakın bir tarihi işaret etti. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
KPSS 2020 soruları ve cevapları aşağıdaki link üzerinden erişime açılacak.KPSS SORULARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
2
Değerli KPSS Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
KPSS SORU DAĞILIMI
KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi.
3