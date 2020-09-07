KPSS 2020 soruları ne zaman açıklanacak? KPSS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de!

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? KPSS soruları ve cevap anahtarı için heyecan dolu bekleyiş başladı.



Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans sınavının ardından sorular ve cevaplar, 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.



Bu bilgiler dahilinde KPSS soruları ve cevapları için duyurunun 8 Eylül tarihinde yapılması beklenebilir.