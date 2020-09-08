KPSS 2020 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? KPSS cevapları için ÖSYM açıklaması bekleniyor

KPSS soruları ve cevapları, 6 Eylül Pazar günü sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Kimi adayın zor kimi adayın ise tam aksine kolay olarak nitelendirdiği KPSS 2020 sınavı için beklenti sorular ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanacağı ana çevrildi. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi testlerinde yapmış olduğu işaretlemelerin doğru olup olmadığını görüntüleyebilecek olan adaylar, KPSS sorular ve cevaplar ekranını merakla bekliyor. Peki, KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o detaylar