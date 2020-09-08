KPSS 2020 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? KPSS cevapları için ÖSYM açıklaması bekleniyor
KPSS soruları ve cevapları söz konusu sınavın ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. 6 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleşen 2020 KPSS cevap anahtarı için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Netleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar, KPSS lisans soru ve cevaplarına ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklamanın ardından ulaşacaklar. Peki, KPSS 2020 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi KPSS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih.
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KPSS soruları ve cevapları, 6 Eylül Pazar günü sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Kimi adayın zor kimi adayın ise tam aksine kolay olarak nitelendirdiği KPSS 2020 sınavı için beklenti sorular ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanacağı ana çevrildi. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi testlerinde yapmış olduğu işaretlemelerin doğru olup olmadığını görüntüleyebilecek olan adaylar, KPSS sorular ve cevaplar ekranını merakla bekliyor. Peki, KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o detaylar
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS soruları ve cevap anahtarı için heyecan dolu bekleyiş başladı.
Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans sınavının ardından sorular ve cevaplar, 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgiler dahilinde KPSS soruları ve cevapları için duyurunun 8 Eylül tarihinde yapılması beklenebilir.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.