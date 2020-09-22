KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.