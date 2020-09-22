KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihi
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 6 Eylül’de, uygulanan Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, ÖABT oturumları ise 20 Eylül’de yapıldı. KPSS 2020 lisans oturumlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre, KPSS sonuç tarihi
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KPSS lisans sınavlarının tarihleri gibi sonuç tarihi de 2020 takvimiyle birlikte duyurulmuştu. ÖSYM’nin takvimine göre, KPSS 2020 lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açılacak. Adaylar, KPSS sonuçlarını online sistem üzerinden öğrenebilecek.
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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.